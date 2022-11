Coupe du monde 2022 : Nouvelle catastrophe pour Neymar, il sort du silence

Arthur Montagne

L'histoire compliquée entre Neymar et la Coupe du monde se confirme. Le numéro 10 du PSG s'est effectivement blessé contre la Serbie et ne devrait pas rejouer avant les huitièmes de finale au mieux. Face à cette malédiction, Neymar est sorti du silence sur ses réseaux sociaux.

Malheureusement pour Neymar, l'histoire se répète. Habitué aux graves blessures ces dernières années, le numéro 10 du PSG connaît surtout une malédiction avec la Coupe du monde. En 2014, sur les terres brésiliennes, il se blesse en quart de finale contre la Colombie et doit abandonner ses coéquipiers pour la suite de la compétition. En 2018, il arrivera amoindri et ne pourras pas peser sur le Mondial. Et cette année, pour sa dernière Coupe du monde, et alors que le Brésil est le grand favori, Neymar s'est présenté en grande forme au Qatar. Mais dès le premier match contre la Serbie, il s'est encore blessé et devrait être absent au moins jusqu'au huitième de finale. Mais Neymar préfère philosopher.

«La fierté et l’amour que je ressens à porter ce maillot sont inexplicables»

« La fierté et l’amour que je ressens à porter ce maillot sont inexplicables. Si Dieu me donnait la possibilité de choisir un pays où naître, ce serait le BRESIL. Rien dans ma vie n’a été donné ou facile, j’ai toujours dû courir après mes rêves et mes objectifs », écrit le numéro 10 du PSG sur Instagram avant de poursuivre.

«L’un des moments les plus difficiles de ma carrière»