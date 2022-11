Coupe du Monde 2022 : Neymar, Messi... Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd'hui

La rédaction

Huit à dix jours d'indisponibilité pour Neymar

Victime d'une contusion du ligament latéral de la cheville droite après avoir subi un tacle musclé de Nikola Milenković lors de Brésil-Serbie ce jeudi (2-0), Neymar est forfait pour le choc de ce lundi face à la Suisse. Selon les informations de L'Equipe , divulguées par Hugo Guillemet, la star brésilienne du PSG devrait être apte pour un potentiel huitième de finale de la Coupe du Monde, mais il ne sera pas à 100%. « Au niveau de l’os, il y a un œdème, ce n’est pas grave. Le ligament latéral a été endommagé, et c’est ici que vont agir les physiothérapeutes. Il ne peut pas se remettre à courir tout de suite. Il faut huit à dix jours pour qu’il puisse revenir. Mais dans quel état ? Sa cheville sera certainement strappée, mais s’il revient en huitièmes, il ne sera pas a 100 % » , a précisé le journaliste français sur le plateau de L'Equipe du Soir .

Dimitri Payet n'est pas inquiet pour Neymar

Présent sur le plateau du Mag de la Coupe du Monde sur TF1 ce vendredi soir, Dimitri Payet a également donné son avis sur la blessure de Neymar. Et le milieu offensif de l'OM s'est montré rassurant quant à l'état de santé du numéro 10 du Brésil et du PSG : « C’est le problème en Coupe du monde, on est sans cesse dans l’urgence. Et la moindre petite blessure peut nous faire déclarer forfait. Après, en le voyant marcher comme ça, je ne suis pas plus inquiet que ça. Le voir marcher, c’est plutôt rassurant. Les coups ? Ça dépend des matches. Selon les matches, on en prend plus ou moins. En tant que professionnel il faut savoir garder son calme. Il y a ce jeu du chat et de la souris, et c’est souvent nous qui perdons parce qu’il sont grands et costauds (rires) » .

¡SE BUSCA! ⚠️Nombre: Lionel MessiEdad: 35 añosSe le vio por última vez al minuto 10 del partido entre #ARG y #KSA, en Lusail. 😰#Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ojjmK1VTcS — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 22, 2022

