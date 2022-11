Coupe du Monde 2022 : Messi, Ronaldo... En pleine polémique, Neymar reçoit un énorme message

La rédaction

Malgré la solide victoire 2-0 du Brésil pour son entrée dans la Coupe du monde, la fête a été de courte durée. C'est tout un pays qui a retenu son souffle après la blessure de Neymar, sorti à dix minutes de la fin. Et si le Brésilien a des chances de revenir pour la suite de sa compétition, il n'a pas échappé aux critiques. L'occasion pour Raphinha de monter au créneau pour son compatriote

Jeudi soir, le Brésil débutait son Mondial contre la Serbie et a su rester solide pour s'imposer grâce à un formidable doublé de Richarlison, auteur notamment d'un geste magnifique sur le second but (2-0). Mais ce qui a aussi interpellé, c'est la sortie de Neymar sur blessure, visiblement touché à la cheville. Ces dernières années, le joueur du PSG a connu des blessures préoccupantes qui l'ont souvent éloigné des terrains un moment. C'est justement pour cette raison que les critiques fusent depuis deux jours.

Un torrent de critiques

Après sa blessure et l'annonce de son forfait pour le deuxième match du Brésil, Neymar a fait l'objet de nombreuses critiques dans son pays. Il a cette réputation de joueur souvent blessé qui n'a pas un rythme de vie adéquat, et depuis son arrivée au PSG il y a cinq ans, il n'a jamais réussi à faire une saison pleine. De quoi forcément soulever des questions importantes au Brésil.

Coupe du monde 2022 : Neymar forfait, une catastrophe pour le Brésil ? La réponse https://t.co/TRUSil0gyo pic.twitter.com/OGGqSicfFu — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

Un soutien important