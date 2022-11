Coupe du Monde 2022 : Forfait avec le Brésil, Neymar se fait fracasser

Amadou Diawara

Victime d'une contusion du ligament latéral de la cheville, Neymar doit déclarer forfait pour Brésil-Suisse et ne sait pas encore s'il pourra rejouer lors de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Interrogé sur Neymar, Lothar Matthäus a confié qu'il regrettait sa blessure, avant de lui adresser un énorme tacle.

Auteur d'un début de saison exceptionnel, Neymar partait avec de grosses ambitions à la Coupe du Monde. Toutefois, il a été coupé net dans son élan face à la Serbie ce jeudi.

«Son talent est de jouer, pas de faire l'acteur»

Si le Brésil l'a emporté contre la Serbie, Neymar a malheureusement dû quitter ses partenaires plus tôt que prévu. Victime d'un tacle musclé de Nikola Milenković, la star du PSG est sorti prématurément à cause d'une contusion du ligament latéral de la cheville. Une blessure qui va le priver du choc face à la Suisse ce lundi après-midi. Et en attendant d'être totalement fixé concernant son retour, Neymar a vu Lothar Matthäus l'achever avec un nouveau tacle.

«J'en ai assez de lire des titres sur ses "plongeons de piscine"»