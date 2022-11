Coupe du monde 2022 : Forfait, blessure... Neymar fait une annonce fracassante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sorti sur blessure contre la Serbie (2-0) ce jeudi soir, Neymar est incertain pour la suite de la Coupe du monde. D’ores et déjà forfait pour la prochaine rencontre face à la Suisse, l’attaquant du PSG s’est prononcé sur ce nouveau coup dur sur ses réseaux sociaux, assurant qu’il reviendrait pour aider ses coéquipiers.

C’est un nouveau coup dur pour Neymar. Touché contre la Serbie (2-0) ce jeudi pour l’entrée en lice de la Seleção, l’attaquant du PSG est incertain pour le reste de la Coupe du monde en raison d’une entorse à la cheville droite. Au lendemain de cette blessure, Rodrigo Lasmar, le médecin de la fédération, a indiqué que Neymar souffrait d’une contusion du ligament latéral de la cheville, l’obligeant à déclarer forfait pour la prochaine rencontre face à la Suisse lundi, tandis que sa présence contre le Cameroun le 2 décembre prochain est très incertaine.

Neymar déjà forfait pour la Suisse

Outre Neymar, Tite devra également se passer de Danilo contre la Nati , ce dernier souffrant de la cheville gauche, mais Rodrigo Lasmar a expliqué ce vendredi que les deux joueurs restaient « en traitement avec l’équipe » avec pour objectif « d'essayer de les récupérer dès que possible dans la compétition. » Un forfait total de Neymar dans ce Mondial au Qatar n’est donc pas encore d’actualité, d’autant que l’attaquant du PSG reste déterminé comme il l’a expliqué sur Instagram .

Neymar : "C'est l'un des moments les plus difficiles de ma carrière. Et encore en Coupe du Monde. Je suis blessé, oui, mais je suis sûr que je vais revenir car je vais faire le maximum pour aider mon pays et mes coéquipiers. Je suis fils de Dieu." (Instagram) pic.twitter.com/Qdmmf2D5F3 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 25, 2022

« Je ferai tout mon possible pour aider mon pays et mes coéquipiers »