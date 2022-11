Coupe du monde 2022 : La vérité éclate pour ce manque de respect à Cristiano Ronaldo

Thibault Morlain

Ce jeudi, le Portugal s’est fait peur, mais s’est tout de même imposé face au Ghana (3-2), pour son premier match de la Coupe du monde. Buteur côté ghanéen, Osman Bukari n’a pas manqué de célébrer sa réalisation à la façon… de Cristiano Ronaldo. Certains y ont vu là un manque de respect au Portugais. Le principal intéressé a alors réagi.

Cela n’a pas été simple pour le Portugal de Cristiano Ronaldo, mais au final, les hommes de Fernando Santos se sont imposés contre le Ghana (3-2). Buteur sur penalty, CR7 est d’ailleurs entré dans l’histoire de la Coupe du monde en devenant le premier joueur à marquer lors de 5 éditions différentes. Un but qui a bien évidemment rendu heureux Cristiano Ronaldo qui l’a fêté avec sa plus célèbre des célébrations, faisant crier tout un stade. Oui, mais voilà, du côté du Ghana, Osman Bukari, auteur du second but de sa sélection, a lui aussi fêté sa célébration de la même manière. Et cela n’est pas passé inaperçu, provoquant même une certaine polémique.

Coupe du monde 2022 : Après son record, Cristiano Ronaldo s’enflamme https://t.co/8BKEUByMCS pic.twitter.com/NR6mAKHxrC — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

« C’est une erreur »

Avec ce geste d’Osman Bukari juste sous les yeux de Cristiano Ronaldo, certains ont alors parlé d’un manque de respect à l’égard du désormais ex-joueur de Manchester United. Forcément, la version du joueur du Ghana était très attendue suite à sa célébration. Et devant l’ampleur prise par son geste, Bukari a alors mis les choses au point sur ses réseaux sociaux. « J'ai remarqué que ma célébration d'aujourd'hui a généré des commentaires affirmant que j'étais irrespectueux envers Ronaldo. C’est une erreur », a-t-il assuré dans un premier temps.

« Mon éducation ne me permet pas d'être irrespectueux envers les aînés »