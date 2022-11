Équipe de France : De retour de blessure, Varane se livre sur son calvaire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Blessé en octobre dernier lors du match entre Manchester United et Chelsea, Raphaël Varane a fait son grand retour ce samedi face au Danemark. Très bon, le défenseur central de l’équipe de France s’est exprimé sur sa période de convalescence, lui qui reconnaît revenir « de loin ».

A la fin du mois d’octobre, Raphaël Varane sortait sur blessure, en larmes, lors du match entre Manchester United et Chelsea. Une image terrible qui laissait déjà présager le pire pour le défenseur français, à quelques semaines seulement du début de la Coupe du monde. Finalement, les examens ont décelé un pépin physique moins grave que prévu pour Varane. L’ancien défenseur du Real Madrid s’est battu pour revenir au plus vite afin d’être apte pour la Coupe du monde.

Varane a fait son retour dans le onze

Convoqué par Didier Deschamps, Raphaël Varane a, comme Karim Benzema avant qu’il ne rechute, bénéficié d’un programme spécial lors de son arrivée au Qatar. Préservé lors du match contre l’Australie, Varane a fait son retour dans le onze ce samedi face au Danemark. Et le défenseur de Manchester United, qui a joué 75 minutes, ne s’est pas manqué. Très solide, le champion du monde 2018 est revenu sur le succès des Bleus face aux Danois.

« Je reviens de loin »