Équipe de France : Malaise annoncé avec Benzema, de nouvelles révélations fracassantes tombent

Contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde en raison d’une blessure au quadriceps, Karim Benzema est déjà revenu à Madrid pour se soigner. Mais depuis son départ, le collectif de l’équipe de France vivrait dans une ambiance plus légère révèle le journal L’Equipe. Pourtant, la relation entre Benzema et le reste du groupe était tout à fait normale.

Karim Benzema avait fait de cette Coupe du monde l’un de ses objectifs, il a vu son plan tomber à l’eau. Depuis qu’il a été nommé Ballon d’Or, l’attaquant du Real Madrid ne parvient pas à enchaîner. Miné par les blessures, Benzema est arrivé en équipe de France avec de gros doutes sur son état de forme, même s’il a assuré à de nombreuses reprises qu’il serait apte pour l’entrée en lice des Bleus . Finalement, pour son premier entraînement collectif, Karim Benzema s’est blessé au quadriceps, ce qui l’a contraint à quitter le Qatar avant même le début de la compétition.

Un groupe libéré depuis le départ de Benzema ?

Un départ qui aurait changé pas mal de choses en interne. A en croire les informations du journal L’Equipe , depuis que Karim Benzema a quitté l’équipe de France, l’ambiance serait plus légère. Plusieurs joueurs se sentiraient plus libérés et à ce petit jeu, Didier Deschamps n’a plus de casse-tête avec Olivier Giroud. De quoi faire parler, un an et demi après le grand retour de Karim Benzema en équipe de France.

Il n’avait aucun problème avec les joueurs