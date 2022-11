Coupe du Monde 2022 : Leo Messi sauve l'Argentine, le vestiaire s'enflamme

Amadou Diawara

Ce samedi soir au Qatar, Lionel Messi s'est mué en sauveur de la nation pour l'Argentine lors du duel contre le Mexique en Coupe du Monde. Après le sélectionneur Lionel Scaloni, Emiliano Martinez a également pris la parole pour faire l'éloge du capitaine et numéro 10 de l'Albiceleste.

Après avoir été surpris d'entrée par l'Arabie Saouadite (1-2), l'Argentine était dans l'obligation de l'emporter face au Mexique ce samedi soir pour se relancer en Coupe du Monde. Alors que Guillermo Ochoa défendait très bien la cage d' El Tricolor , Lionel Messi a finalement délivré l' Albiceleste à la 64ème minute de jeu, et ce, grâce à une frappe splendide aux abords de la surface de réparation adverse. Sauvé par son capitaine et numéro 10 (victoire 2-0), Lionel Scaloni s'est montré reconnaissant en conférence de presse à l'issue de la partie.

«Jouer avec Leo est un plus, c'est le meilleur du monde»

« On savait que le match serait très difficile. La première période n'a pas été bonne, mais on a fait quelques ajustements et on a mieux joué ensuite. On a trouvé des joueurs au milieu, on a gagné des duels. Et puis vous savez ce qui s'est passé. Le n°10 a marqué, ce qu'il fait le mieux. On faisait trop de passes horizontales et on a mieux affronté la deuxième période, en étant plus agressifs. On s'est améliorés. Que Messi soit le meilleur joueur du monde, c'est un message que tout le monde a reçu depuis des années. Messi doit profiter de cette Coupe du monde et les fans doivent aussi prendre du plaisir en le voyant jouer » , s'est enflammé Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine.

«A chaque fois qu'il aura une chance, il va nous aider»