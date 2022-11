Coupe du monde : Les vérités de Marquinhos sur Neymar

La rédaction

Malgré la belle entrée en matière du Brésil pour ses débuts en Coupe du monde, la Seleçao a connu un problème de taille avec la blessure de Neymar, forfait pour le prochain match. Marquinhos, son coéquipier, tant en sélection qu'en club, a réagi sur cette situation difficile.

Jeudi soir, c'est tout un pays qui a retenu son souffle au moment où Neymar est sorti sur blessure, à environ dix minutes de la fin du match Brésil-Serbie. Visiblement touchée à la cheville, la star brésilienne sera présente aux côtés de la Seleçao pour la suite du Mondial, mais a dû déclarer forfait pour le deuxième match. De quoi provoquer une inquiétude immense également au sein du vestiaire, comme l'indique Marquinhos.

« C'est une situation délicate et difficile »

Cette blessure n'a échappé à personne et encore moins aux joueurs brésiliens. Marquinhos ne l'a d'ailleurs pas caché. « C'est une situation délicate et difficile. On a pris le temps d’appréhender cette blessure » a-t-il déclaré en conférence de presse, confirmant ainsi que l'ensemble du vestiaire brésilien est touché par cette terrible nouvelle.

Une équipe unie

Ce coup dur au tout début du Mondial pour le Brésil a permis à l'équipe de s'unir autour de Neymar pour l'aider à continuer. « Ney était triste, il rêve de jouer cette Coupe du Monde, il a eu cette blessure, on est avec lui et on se met à sa place » a confié Marquinhos. Le défenseur brésilien, très expérimenté, sait qu'il faut être solide et s'unir pour continuer à briller sur le terrain.

