Coupe du Monde 2022 : Sauveur de l'Argentine, Lionel Messi est encensé

Amadou Diawara

Après une défaite surprise face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine a été libéré par Lionel Messi ce samedi soir. Opposé au Mexique, l'Albiceleste s'est imposé dans la douleur grâce à son capitaine et numéro 10. Après la victoire de sa sélection, Lionel Scaloni a tenu à rendre un vibrant hommage à Lionel Messi.

Battu à la surprise générale lors de son match d'ouverture face à l'Arabie Saoudite (1-2), l'Argentine était contrainte de l'emporter pour se relancer en Coupe du Monde. Et grâce à Lionel Messi, l' Albiceleste a réussi à prendre les trois points face au Mexique lors de son deuxième match au Qatar.

«Le n°10 a marqué, ce qu'il fait le mieux»

Opposé au Mexique ce samedi soir, l'Argentine a eu beaucoup de mal à tromper la vigilance du portier Guillermo Ochoa. Et c'est finalement Lionel Messi qui est parvenu à faire sauter le verrou mexicain, et ce, grâce à une frappe splendide aux abords de la surface adverse. Présent en conférence de presse après la victoire de son Albiceleste (2-0), Lionel Scaloni n'a pas manqué de faire l'éloge de Lionel Messi.

«Les fans doivent prendre du plaisir en le voyant jouer»