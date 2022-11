Mercato : Parti du Barça, Messi a mal vécu son arrivée au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Libre de tout contrat à l’été 2021 suite à sa non prolongation avec le FC Barcelone, Lionel Messi s’est engagé avec le PSG, seul prétendant crédible à cette époque. Après plus de vingt ans passés en Catalogne, l’international argentin a eu du mal à digérer son départ de son club de toujours.

Après plus de vingt ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi a pris son envol direction le PSG. Un départ inattendu pour l’international argentin qui était déjà prêt à prolonger son contrat avec le Barça. Mais finalement, les problèmes financiers du club catalan ont fini par plomber leur projet avec Lionel Messi.

Messi a eu du mal pour ses débuts avec le PSG

Libre de tout contrat, Messi s’est engagé avec le PSG. Après une première saison difficile, le septuple Ballon d’Or a totalement inversé la tendance. Étincelant depuis l’arrivée de Christophe Galtier, l’ancien joueur du FC Barcelone est enfin intégré dans son nouvel environnement.

« Il ne s’attendait pas à quitter le Barça »