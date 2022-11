PSG/OM : Galtier reçoit un message retentissant de... Payet

Amadou Diawara

Avant de rejoindre le PSG, Christophe Galtier a croisé la route de Dimitri Payet lors de son passage à l'ASSE. Et l'actuel technicien parisien a laissé un très bon souvenir au milieu offensif de l'OM. En effet, Dimitri Payet a avoué que Christophe Galtier était l'entraineur qui l'avait le plus marqué dans sa carrière.

Avant de taper dans l'oeil du PSG, Christophe Galtier a fait ses preuves du côté l'ASSE, du LOSC, puis de l'OGC Nice. Et alors que le technicien français a laissé une belle empreinte dans chaque club de Ligue 1 dans lequel il est passé, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de miser sur lui.

Mercato - PSG : Luis Campos est passé à l'action pour le transfert de Joao Félix https://t.co/UlJXLciDm9 pic.twitter.com/OWTZ8b74BW — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

«Celui qui m’a le plus marqué, c’est Christophe Galtier»

Passé par l'ASSE avant de finir à l'OM, Dimitri Payet a croisé la route de Christophe Galtier chez les Verts . Et comme l'a reconnu le milieu offensif de l'OM ce vendredi soir, l'actuel technicien du PSG l'a particulièrement marqué lors de leur cohabitation à Saint-Etienne.

«Quand on perdait, il avait les mots justes»