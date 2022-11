PSG : Un gros malaise confirmé pour Kylian Mbappé, Riolo balance tout

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Kylian Mbappé a récemment été taclé par Daniel Alves qui lui reproche son manque de collectif avec les stars qui l’entourent, comme par exemple Neymar, Daniel Riolo valide cette théorie. Et le chroniqueur de RMC confirme un malaise entre les deux attaquants du PSG.

Interrogé jeudi par la Gazzetta dello Sport , Daniel Alves, l’ancien latéral brésilien du PSG, a adressé un gros tacle à Kylian Mbappé : « Mbappé est un phénomène qui n’a toujours pas compris que ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus phénoménaux que lui. Tu dois être intelligent pour profiter du potentiel de Neymar et Messi, ce sont deux génies du football, si Mbappé donne le ballon à ces deux-là, ils marqueraient 150 buts ». Mbappé se voit donc reprocher son manque de collectif avec Messi et Neymar au PSG, et il semblerait que sa brouille avec l’international brésilien y soit pour beaucoup.

👇En pleine Coupe du monde, Galtier fait le point sur les situations de Messi et Mbappé👇 pic.twitter.com/94Nkj6FIIx — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

« Entre Neymar et Mbappé, ça n’a jamais été la folie »

Une version confirmée sur RMC Sport par le journaliste Daniel Riolo, qui évoque un malaise profond entre Mbappé et Neymar au PSG : « Je pense que ce n’est pas un hasard, que ça signifie quelque chose. C’est la confirmation de remontée, c’est la confirmation qu’entre Neymar et Mbappé, ça n’a jamais été la grande folie. Je pense qu’Mbappé veut tout renverser, qu’il veut la lumière pour lui, qu’il est très ambitieux, qu’il veut battre des records. Dani Alves arrive et voit ses deux potes qui sont plus proches de la fin que du début, il sait qu’entre Mbappé et Neymar ce n’est pas l’amour fou, il avait envie de tacler le gamin qui fait chier parce qu’il veut prendre la place, il veut défendre ses deux potes et il découpe », indique Riolo.

Un clash qui remonte à cet été

Selon les révélations parues dans la presse ces dernières semaines, cette brouille entre Neymar et Kylian Mbappé remonterait au dernier mercato estival, puisque l’attaquant français aurait fixé comme condition le départ du numéro 10 brésilien pour prolonger son contrat au PSG. Et Neymar ne l’aurait jamais digéré…