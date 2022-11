PSG : Bluffée par Kylian Mbappé, cette recrue lui rend hommage

Amadou Diawara

Depuis sa signature au PSG, Carlos Soler évolue aux côtés de Kylian Mbappé. En côtoyant le numéro 7 parisien, le milieu offensif espagnol a pu voir à quel point il avait faim de buts. D'ailleurs, Carlos Soler a révélé qu'il était impressionné par la mentalité de Kylian Mbappé.

Dans les ultimes instants du dernier mercato estival, Luis Campos a bouclé le transfert de Carlos Soler. Arrivé au PSG il y a quelques mois, l'international espagnol a la chance de partager le même vestiaire que Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Neymar.

«Quand il part en un contre un, il est presque inarrêtable»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Carlos Soler s'est d'ailleurs prononcé sur Kylian Mbappé. Et le milieu offensif espagnol n'a pas tari d'éloges à l'égard du numéro 7 du PSG.

«Cette mentalité, c'est aussi ce qui fait un grand joueur»