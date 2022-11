PSG : Kylian Mbappé au cœur d’un nouveau clash, Riolo valide

La rédaction

Au centre de l’actualité pendant toute la saison, le trio offensif du PSG Messi, Neymar et Mbappé fait également parler en cette période de Coupe du monde. En effet, l’ancien parisien Dani Alves a sèchement taclé le natif de Bondy tandis que le journaliste Daniel Riolo a appuyé les propos du latéral.

Si le début de Mondial de Messi et Neymar est inquiétant après la défaite argentine et la blessure du Brésilien, Mbappé cartonne avec les bleus. Pour autant, le numéro 7 parisien s’est attiré les foudres de Dani Alves : « Mbappé est un phénomène qui n’a toujours pas compris que ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus phénoménaux que lui. Tu dois être intelligent pour profiter du potentiel de Neymar et Messi, ce sont deux génies du football, si Mbappé donne le ballon à ces deux-là, ils marqueraient 150 buts », a-t-il balancé dans la Gazzetta dello Sport .

« Je pense que Mbappé veut tout renverser »

Sur RMC , Daniel Riolo a réagi à la déclaration de Dani Alves et juge ces conflits d’égos qu’il estiment « passionnants » : « J e pense que ce n’est pas un hasard, que ça signifie quelque chose. C’est la confirmation de remontée, c’est la confirmation qu’entre Neymar et Mbappé, ça n’a jamais été la grande folie », explique d’abord le journaliste avant d’ajouter : « Je pense qu’Mbappé veut tout renverser, qu’il veut la lumière pour lui, qu’il est très ambitieux, qu’il veut battre des records. Dani Alves arrive et voit ses deux potes qui sont plus proches de la fin que du début, il sait qu’entre Mbappé et Neymar ce n’est pas l’amour fou, il avait envie de tacler le gamin qui fait chier parce qu’il veut prendre la place, il veut défendre ses deux potes et il découpe ».

« Messi et Neymar resteront au-dessus de Mbappé »