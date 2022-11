PSG : Taclé par Mbappé, Carlos Soler répond

Thibault Morlain

Suite à la suspension de Neymar pour la rencontre face à la Juventus en Ligue des Champions, c’est Carlos Soler qui avait été aligné pour remplacer le numéro 10 du PSG. Alors que l’Espagnol avait alors eu du mal, Kylian Mbappé avait fait une sortie étonnante. Et voilà que Soler est revenu sur les propos de son coéquipier.

Recruté par le PSG lors du dernier jour du mercato estival, Carlos Soler a mis du temps avant de trouver ses marques dans le groupe de Christophe Galtier. Et forcément, ses performances ont souvent été en deçà de ce qu'il avait pu montrer à Valence. Cela avait notamment été le cas face à la Juventus en Ligue des Champions quand il avait dû remplacer Neymar, suspendu pour cette rencontre.

« C'est un joueur différent de Neymar »

Carlos Soler, c’est forcément différent de Neymar. Et après le match face à la Juventus, Kylian Mbappé n’avait pas manqué de le souligner. « Il n'a pas l'habitude d'être titulaire. C'est un joueur différent de Neymar, avec des caractéristiques différentes » , avait lâché le numéro 7 du PSG.

« Il a dit quelque chose de vrai »