Coupe du monde 2022 : Messi, Neymar… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd'hui

Ça y est, la Coupe du monde 2022 a débuté au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

France : Deschamps va faire tourner contre la Tunisie

Grâce à sa victoire contre le Danemark, l'équipe de France a d'ores et déjà validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. La prochaine rencontre face à la Tunisie va donc avoir un peu moins d'enjeu pour les Bleus. En conséquence, Didier Deschamps a annoncé qu'il va opérer plusieurs changements dans son équipe : « Il y a un troisième match, on doit respecter la compétition, l’adversaire que l’on doit rencontrer et nos autres adversaires aussi parce qu’il y a une qualification en jeu. Mais notre objectif, c’est le huitième. Je ne vais pas prendre de risque. Ne me demandez pas ce soir (samedi) combien, ni qui… Mais je ferai tourner parce qu’on a gagné ce mérite de pouvoir faire souffler des joueurs et en concerner d’autres sur ce match ».



Le message fort de Messi après la victoire de l'Argentine

Il aura fallu un grand Lionel Messi pour permettre à l'Argentine de s'imposer contre le Mexique et de toujours croire à une qualification pour les huitièmes de finale. La Pulga a ainsi fait ce qu'elle savait faire de mieux pour sauver sa nation et suite à cette rencontre, Messi a pris la parole : « Ça a été un match difficile, parce que le Mexique a un grand entraîneur et ce n'est pas facile de leur prendre le ballon. Nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons fait le match qu'on pouvait, nous étions toujours sous pression et c'est difficile de jouer dans ces conditions ».



Le Brésil en plein doute pour le remplaçant de Neymar

Neymar forfait avec le Brésil pour jouer face à la Suisse, la Seleçao va devoir trouver la solution pour remplacer son numéro 10. Un casse-tête pour Tite, qui voit de nombreuses options s'offrir à lui. Marca explique alors que le favori serait Rodrygo, mais un autre scénario verrait Lucas Paqueta monter d'un cran pour laisser une place à Fred ou Bruno Guimaraes à côté de Casemiro.



Excellente nouvelle pour le retour de Neymar

C'est d'ores et déjà acté, Neymar sera forfait pour la rencontre entre le Brésil et la Suisse. Touché à la cheville, le numéro 10 doit donc se remettre pour espérer revenir et visiblement, les dernières nouvelles seraient plutôt bonnes pour Neymar. Selon UOL , le Brésilien aurait vu sa cheville dégonfler et pourrait à nouveau marcher normalement. En l'état actuel, il pourrait rejouer face au Cameroun, mais le Brésil ne voudrait prendre aucun risque et ne devrait le faire jouer qu'en cas d'absolue nécessité.



Marquinhos envoie un message à Neymar après sa blessure

Neymar ne sera pas présent dans le groupe du Brésil pour affronter la Suisse ce lundi. Touché à la cheville, le joueur du PSG ne pourrait faire son retour qu'en huitièmes de finale. Un coup dur pour la star, qui avait fait du Mondial l'une de ses grandes priorités. Présent en conférence de presse, Marquinhos a tenu à lui envoyer un message. « C'est une situation délicate et difficile. On a pris le temps d’appréhender cette blessure. Ney était triste, il rêve de jouer cette Coupe du Monde, il a eu cette blessure, on est avec lui et on se met à sa place » a confié le défenseur central.



