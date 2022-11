Équipe de France : Après le récital de Mbappé, le vestiaire lâche ses vérités

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore décisif face au Danemark avec ses deux buts inscrits, Kylian Mbappé a confirmé sa très belle prestation contre l’Australie. Sur l’ouverture du score, l’attaquant du PSG a bénéficié d’une offrande de la part de Théo Hernandez. Le latéral gauche du Milan AC est d’ailleurs revenu sur sa relation avec l’attaquant parisien.

Depuis le début de cette Coupe du monde, un joueur en particulier crève l’écran : Kylian Mbappé. Buteur et passeur face à l’Australie, l’attaquant du PSG a fait encore mieux contre le Danemark. Mbappé a porté les Bleus en inscrivant un doublé retentissant. Meilleur buteur de ce Mondial, la star du PSG fait déjà presque aussi bien qu’en 2018.

Hernandez et Mbappé, bromance en vue ?

L’autre chose frappante, c’est sa relation avec Théo Hernandez. Entré en jeu à la place de son frère, Lucas, sorti sur blessure face à l’Australie, le latéral gauche du Milan AC n’a pas manqué ses débuts en Coupe du monde. Encore passeur décisif contre le Danemark, Hernandez confirme sa montée en puissance.

Equipe de France : Ce bel hommage en interne pour Antoine Griezmann https://t.co/3Yu3DQUp9B pic.twitter.com/ebpWjC7yJM — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

« J'ai envie de le trouver, c'est un grand joueur »