Equipe de France : Les vérités de Deschamps avant la Tunisie

Deux sur deux pour l’équipe de France. Après l’Australie, les Bleus l’ont emporté ce samedi face au Danemark (2-1). Une victoire qui permet aux champions du monde 2018 de déjà valider leur place pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. De quoi permettre à Didier Deschamps d’avoir l’esprit un peu plus libéré pour affronter la Tunisie, une rencontre lors de laquelle on devrait voir de nouvelles têtes.

Pas de malédiction pour l’équipe de France. Lors des précédentes éditions de la Coupe du monde, le tenant du titre sortait au premier tour. Cela ne sera pas le cas pour les Bleus qui seront bien au rendez-vous des huitièmes de finale. Si la première place du groupe n’est pas encore assurée, avec les victoires contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1), le groupe de Didier Deschamps a rempli le premier objectif, assurant sa place pour la phase à élimination directe. Il reste toutefois une rencontre de poule à disputer, ce sera mercredi face à la Tunisie. Et à cette occasion, Didier Deschamps va réserver certains changements.

« Je ferai tourner »

Suite à la victoire de l’équipe de France contre le Danemark, Didier Deschamps s’est confié au micro de BeIN Sports . Et lors de son intervention, le sélectionneur des Bleus s’est projeté sur le prochain match face à la Tunisie, assurant alors : « Il y a un troisième match, on doit respecter la compétition, l’adversaire que l’on doit rencontrer et nos autres adversaires aussi parce qu’il y a une qualification en jeu. Mais notre objectif, c’est le huitième. Je ne vais pas prendre de risque. Ne me demandez pas ce soir (samedi) combien, ni qui… Mais je ferai tourner parce qu’on a gagné ce mérite de pouvoir faire souffler des joueurs et en concerner d’autres sur ce match ».

Quelle équipe pour la France ?

La question est alors de savoir à quoi ressemblera l’équipe de France avec les changements que fera Didier Deschamps. Dans les buts, à la place d’Hugo Lloris, on devrait retrouver Steve Mandanda. Pour remplacer Dayot Upamecano, on devrait retrouver Ibrahima Konaté. Enfin, au milieu de terrain, on pourrait retrouver Youssouf Fofana et Matteo Guendouzi. A suivre…