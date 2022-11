Coupe du monde 2022 : En plein calvaire, Neymar reçoit un énorme message de Ronaldo

Hugo Chirossel

Alors que le Brésil s’est imposé contre la Serbie (2-0), pour ses débuts lors de la Coupe du monde, la Seleção va devoir se passer de Neymar, au moins pour sa prochaine rencontre face à la Suisse lundi. Touché à la cheville, le joueur du PSG a été la cible de moqueries après sa blessure. Ronaldo est monté au créneau pour soutenir son compatriote.

Le Brésil a parfaitement lancé sa Coupe du monde. Opposée à la Serbie jeudi, la Seleção s’est imposée grâce à un doublé de Richarlison (2-0). En revanche, Neymar a été contraint de céder sa place en fin de match, touché à la cheville. Une blessure qui a provoqué certaines moqueries sur les réseaux sociaux, auxquelles a répondu Ronaldo. « Je suis sûr que la plupart des Brésiliens, comme moi, t'admirent et t'aiment. Ton talent, d'ailleurs, t'a mené si loin, si haut, qu'il y a de l'amour et de l'admiration pour toi dans tous les coins du monde », a-t-il déclaré sur Instagram .





Ronaldo’s letter to Neymar after some Brazilians wanted him to be injured. pic.twitter.com/TAcvP7InlB — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 27, 2022

Ronaldo apporte son soutien à Neymar

« Et c'est aussi à cause de cela, pour être arrivé là où tu es, pour le succès que tu as obtenu, que tu dois faire face à tant d'envie et de malveillance. Au niveau de la célébration de la blessure d'une star comme toi, avec une histoire comme la tienne. Quel chemin avons-nous parcouru ? Quel genre de monde est-ce là ? Quel message envoyons-nous à nos jeunes ? Il y aura toujours des gens qui s'y opposeront, mais il est triste de voir la société s'engager sur la voie de la banalisation de l'intolérance, de la normalisation des discours de haine », a ajouté la légende portugaise.

« N'exalte pas les lâches et les envieux »