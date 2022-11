Coupe du Monde 2022 : La vérité éclate sur la polémique Onana

La rédaction

Avant d'affronter la Serbie ce lundi, le Cameroun a pris une décision fracassante pour André Onana. Alors que des tensions auraient eu lieu dans le vestiaire avec Rigobert Song, le gardien de l'Inter a été exclu du groupe camerounais. Après le match de ce lundi, le sélectionneur des Lions Indomptables s'est livré sur le sujet.

Ce lundi matin, une véritable bombe a été lâchée sur la sélection du Cameroun. Avant d’affronter la Serbie, la Fédération camerounaise a annoncé l’exclusion d’André Onana. Si le motif de cette sanction reste encore inconnu, certaines informations ont commencé à filtrer. Quelques tensions auraient eu lieu entre le gardien de l’Inter et Rigobert Song dans le vestiaire. Le sélectionneur du Cameroun aurait fait savoir à son portier qu’il n’avait pas apprécié sa performance contre la Suisse. Rigobert Song aurait ainsi demandé à André Onana qu’il opte pour un style de jeu plus traditionnel, chose que le joueur de 26 ans a refusé. Ainsi, l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam aurait décidé d’abandonner ses partenaires et la Coupe du monde.

«Il faut du respect et de la discipline pour être dans le groupe»

Rigobert Song s’est alors prononcé sur le sujet après la rencontre face à la Serbie ce lundi (3-3). « Je donne plus d'importance à l'équipe qu'à un joueur. Onana a demandé à s'en aller et nous l'avons accepté. Il y a 26 joueurs dans cette équipe qui travaillent ensemble pour cette compétition et nous voulons montrer cet esprit de discipline et de respect. Nous sommes ici pour le prouver. C'est un grand gardien, mais nous nous concentrons sur l'équipe (...) Il faut du respect et de la discipline pour être dans le groupe. Je favorise le groupe » a d’abord expliqué le sélectionneur du Cameroun dans des propos rapportés par Foot Mercato .

«L'équipe est plus importante que les intérêts de l'individu»