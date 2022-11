Coupe du monde 2022 : Au cœur d’une polémique, le clan Courtois vide son sac

Thomas Bourseau

Alors que les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous depuis le début du Mondial au Qatar, la sélection belge aurait de graves soucis relationnels en interne dont l’axe Courtois-De Bruyne. Père du gardien du Real Madrid, Thierry Courtois est monté au créneau.

Depuis le début du Mondial au Qatar, la Belgique ne semble pas au mieux de sa forme. Grâce à une victoire poussive et acquise dans la douleur face au Canada mercredi dernier (1-0), les Diables Rouges ont pu sauver les meubles avant de s’incliner face au Maroc sur le score de deux buts à zéro. La Belgique semble méconnaissable par rapport à ses performances lors du Mondial en Russie notamment. Et il se pourrait qu’il existe un lien avec l’ambiance pesante qui pèserait en interne.

La relation entre Courtois et De Bruyne plus néfaste que jamais ?

D’après L’Equipe , au sein du camp d’entraînement d’Abu Samra au Qatar, une réunion de crise aurait eu lieu entre différents cadres de la sélection belge et le coach Roberto Martinez. Le quotidien sportif explique même que la mauvaise relation entre Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne entachée par une histoire extraconjugale datant de dix ans désormais persisterait encore aujourd’hui et que les deux joueurs ne se parleraient plus depuis des années.

Le père de Courtois nie un froid avec la famille De Bruyne et le prouve