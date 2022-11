Equipe de France : Après son récital, Dembélé est interpellé par le vestiaire de Deschamps

La rédaction

Après le match alarmant de Benjamin Pavard face à l'Australie, Didier Deschamps a décidé de titulariser Jules Koundé au poste de latéral droit. Un rôle que le défenseur central a déjà endossé. Si son apport offensif laisse à désirer, il a apporté une fiabilité défensive, bien aidé par Ousmane Dembélé. Ce qu'il n'a pas manqué de signaler en conférence de presse.

La performance de Jules Koundé était particulièrement scrutée samedi face au Danemark. Sans être brillant, le défenseur barcelonais a été plutôt fiable défensivement, bien aidé par son coéquipier de club Ousmane Dembélé, qui a répété les efforts défensifs durant toute la rencontre.

«Ousmane a été impressionnant défensivement»

Si Jules Koundé a réalisé une bonne copie sur le plan défensif lors de la victoire française contre le Danemark, Ousmane Dembélé n'y est pas étranger : « C'est important de savoir quel rôle on va avoir. Ça m'a permis de me focaliser sur ça et d'être encore plus relâché. On a joué quelques matches ensemble avec Ousmane (Dembélé) sur ce côté droit. Je sais quelles sont ses forces et ses faiblesses. Il a été très impressionnant défensivement. J'étais très content d'avoir son soutien défensif, il a été précieux », a expliqué le défenseur barcelonais en conférence de presse.

Une solution durable pour «DD» ?

Le bon match de Jules Koundé a peut-être chamboulé la hiérarchie au poste de latéral droit. Si Benjamin Pavard est habituellement le choix préférentiel de Didier Deschamps, le sélectionneur français peut désormais s'appuyer sur Jules Koundé, fiable face aux redoutables danois.