Equipe de France : Critiqué, le vestiaire de Deschamps répond à ses détracteurs

Plus que jamais en cette période de Coupe du monde, les Bleus sont particulièrement exposés aux critiques. Si ce facteur fait partie du métier de footballeur professionnel, les joueurs les appréhendent différemment. Présents en conférence de presse ce lundi, Jules Koundé et Jordan Veretout ont évoqué la gestion des critiques et les deux coéquipiers ne semblent plus vraiment touchés par ces dernières.

Alors que l'équipe de France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, un dernier match attend les Bleus en phase groupes ce mercredi (16h) face à la Tunisie. Les Aigles de Carthage vont être survoltés, puisqu'une qualification est encore possible. Didier Deschamps va faire tourner l'effectif, et Jules Koundé et Jordan Veretout pourraient bien récupérer du temps de jeu dans un match qui s'annonce piège.

Koundé attentif aux critiques

Défenseur central de formation, Jules Koundé a été fiable au poste de latéral droit face au Danemark. Toutefois, son manque d'apport offensif a été critiqué et le Barcelonais a détaillé sa perception des choses : « Je lis, je regarde, j'écoute, j'aime bien être informé, la critique fait partie de notre métier. Il faut l'accepter c'est mieux quand elle est constructive, mais je le vis bien. Concernant mes proches évidemment parfois ça peut amener à toucher nos proches plus que nous-mêmes. On est plus habitués, on prend moins ça à cœur », a-t-il expliqué.

«Ne pas se prendre la tête avec ça»