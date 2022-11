Coupe du Monde 2022 : La Belgique frappée par plusieurs clashs dans le vestiaire ?

Thomas Bourseau

La Belgique réalise un début de Mondial poussif. Au Qatar, les hommes de Roberto Martinez n’ont pas pu faire mieux que prendre trois points lors des deux premières sorties des Diables Rouges. Et en interne, l’ambiance ne serait pas au beau fixe.

La génération dorée belge pourrait bien laisser une nouvelle fois passer sa chance d’être reconnue à sa juste valeur. En effet, après des échecs en 2016, 2018 et 2021 pour les deux Euro et la Coupe du monde de 2018, les Diables Rouges pourraient une nouvelle fois échouer au Mondial au Qatar pour lequel ils n’ont toujours pas validés leur ticket pour les 1/8èmes de finale. Outre les problèmes sportifs affichés par les hommes de Roberto Martinez, des tensions fortes seraient présentes en interne au camp de base de la Belgique.

Le malaise De Bruyne/Courtois toujours d’actualité

D’après les informations divulguées par L’Equipe , la situation serait critique au camp d’entraînement de la sélection belge à Abu Samra. Une réunion de crise aurait même eu lieu entre les cadres de l’effectif et le sélectionneur Roberto Martinez. La cause ? Cela fait quelque temps que certaines échauffourées sont camouflées au sein des Diables Rouges bien que le contentieux entre Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois soit un secret de polichinelle. Pour rappel, comme la principale intéressée l’avait expliqué en 2014, De Bruyne avait été trompé par son ancienne compagne Caroline Lujnen avec… Courtois. Selon L’Equipe , les deux joueurs ne s’adresseraient pas la parole depuis des années.

Un froid entre Lukaku et Batshuayi ainsi que Hazard et Trossard