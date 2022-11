Equipe de France : Deschamps annonce la couleur pour son coup de poker

Arthur Montagne

A la veille d'affronter la Tunisie pour le dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde, Didier Deschamps s'est prononcé sur la possibilité de faire évoluer Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche. Et le sélectionneur se montre globalement rassurant bien que l'ancien Rennais ne soit pas un spécialiste du poste.

La blessure de Lucas Hernandez place Didier Deschamps dans une situation délicate. Et pour cause, Théo Hernandez est désormais le seul spécialiste du poste et n'a plus de doublure. Un problème à la veille d'affronter la Tunisie, rencontre pour laquelle les Bleus prévoient un large turn-over. Par conséquent, c'est Eduardo Camavinga, milieu de terrain de formation, qui va occuper ce poste. Mais Didier Deschamps se montre rassurant.

«Ce ne sont pas des spécialistes...»

« Demandez-moi s'il va jouer demain mais je ne vous le dirai pas. Adrien Rabiot a déjà été utilisé à ce poste, Jules Koundé aussi a pu pallier des absences, Eduardo a pu le faire, il a même joué défenseur central dans son historique. Ce ne sont pas des spécialistes mais il y a des alternatives devant lui », explique le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse avant d'assurer que ce n'est pas pour autant qu'il compte galvauder le match contre la Tunisie.

Deschamps ne veut pas galvauder le match