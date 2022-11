Équipe de France : Deschamps reçoit un conseil totalement improbable

Arthur Montagne

A la veille d’affronter la Tunisie pour le dernier match de groupes de la Coupe du monde, Didier Deschamps devrait effectuer un large turn-over. Et alors qu’Eduardo Camavinga devrait évoluer latéral gauche afin de faire souffler Théo Hernandez, Rolland Courbis propose une autre option inattendue au sélectionneur de l’équipe de France.

Contre la Tunisie mercredi, Didier Deschamps va avoir l'opportunité de faire tourner son effectif puisque l'équipe de France est déjà qualifiée pour les huitième de finale de la Coupe du monde. C'est notamment le cas de Théo Hernandez, qui pourrait être remplacé par Eduardo Camavinga, compte tenu de la blessure de Lucas Hernandez. Une éventualité évoquée par Didier Deschamps.

Camavinga titulaire à gauche ?

« Demandez-moi s'il va jouer demain mais je ne vous le dirai pas. Adrien Rabiot a déjà été utilisé à ce poste, Jules Koundé aussi a pu pallier des absences, Eduardo a pu le faire, il a même joué défenseur central dans son historique. Ce ne sont pas des spécialistes mais il y a des alternatives devant lui », assure le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.

«Pourquoi ne pas tenter Saliba en latéral droit et Pavard à gauche»