Mercato - PSG : Un gros transfert bouclé grâce à Neymar ?

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant l’une des nouvelles grandes priorités du PSG sur le marché des transferts, le jeune buteur brésilien Endrick aura l’embarras du choix pour son avenir. Mais il semblerait que Neymar envisage de se mêler au dossier pour faire pencher la balance en faveur du PSG…

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Endrick (16 ans), jeune buteur brésilien évoluant à Palmeiras, est déjà considéré comme l’un des futurs cracks du football mondial. Comme Neymar en son temps, il affole déjà les cadors sur le continent européen, et le PSG est bien évidemment dans la course.

Coupe du monde 2022 : Coup de théâtre pour le retour de Neymar https://t.co/AmfCWk6EMl pic.twitter.com/S2DhN2RDvT — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

« Le PSG, seul club à bouger »

Récemment interrogé sur l’avenir de son fils, le père d’Endrick avait d’ailleurs confirmé le vif intérêt du PSG dans ce dossier : « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert les négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle. Le PSG est le seul qui s'est bougé ». Et le PSG dispose d’ailleurs dans ses rangs d’un argument qui peut faire pencher la balance…

Neymar tente de convaincre Endrick

Selon les informations dévoilées par ESPN et rapportées par des proches d’Endrick, Neymar aurait déjà échangé de son avenir avec son jeune compatriote brésilien et tente déjà de le convaincre de signer au PSG pour débiter sa carrière européenne avec un transfert déjà programmé pour l’été 2024. Pour rappel, Endrick dispose d’une clause libératoire à hauteur de 60M€.