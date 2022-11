Mercato : Cette énorme bombe à 200M€ sur Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne

Libre de tout contrat depuis la rupture de son bail avec Manchester United, Cristiano Ronaldo profite actuellement de la Coupe du monde pour retrouver le sourire. Néanmoins, son avenir est également au cœur des préoccupations. Et visiblement, le quintuple Ballon d'Or aurait trouvé un accord avec... Al-Nassr !

C'est officiel depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo est sans club. Par le biais d'un communiqué, les Red Devils ont annoncé que « Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, un bon avenir . » Il faut dire que la rupture était totale entre les deux parties depuis l'interview sulfureuse accordée par la star portugaise à la télévision anglaise. « Je me suis senti trahi », avant notamment lâché Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo va rejoindre Al-Nassr !

Par conséquent, Cristiano Ronaldo se retrouve libre sur le marché depuis quelques jours et son avenir reste incertain. En Europe, rares sont les clubs qui semblent intéressés, ce qui pousse le quintuple Ballon d'Or à prendre une décision radicale, à savoir quitter le Vieux Continent. En effet, selon les informations de MARCA , Cristiano Ronaldo va rejoindre Al-Nassr dans le championnat d'Arabie Saoudite ! Le Portugais serait donc entraîné par Rudi Garcia et retrouverait des joueurs bien connus des championnats européens comme Alvaro Gonzalez ou David Ospina.

Un contrat pharamineux à 200M€ par saison