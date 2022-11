Mercato : Le projet XXL du Real Madrid avec Benzema déjà compromis ?

Thomas Bourseau

Karim Benzema voit son contrat arriver à expiration en juin prochain au Real Madrid qui aimerait le remplacer par Harry Kane. Cependant, le Bayern Munich pourrait faire capoter cette opération.

Et si le Real Madrid préparait déjà la succession de Karim Benzema? Alors que le Ballon d’or 2022 voit son contrat arriver à expiration à la fin de la saison, il semblerait que le comité de direction merengue ait déjà trouvé un accord avec le clan Benzema pour lui prolonger son bail d’une saison supplémentaire. Et après ? Harry Kane serait une option prise en considération par le Real Madrid selon SPORT .

Voulu par le Real Madrid, Kane verrait d’un bon œil une venue au Bayern

Cependant, le Bayern Munich serait également sur les rangs. D’après Sky Deutschland, le club bavarois ferait de Kane un véritable désir de marché pour l’été prochain. Cependant, Tottenham pourrait réclamer une somme comprise entre 80 et 100M€. Harry Kane serait ouvert à une telle transaction pour rejoindre le Bayern Munich.

Mercato : Une grande annonce tombe pour l’après-Benzema au Real Madrid https://t.co/HxOIyNiYLU pic.twitter.com/0Jm6RJI1lZ — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

Le Bayern laisse planer le doute pour Kane