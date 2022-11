Équipe de France : Benzema forfait, un nouveau cauchemar est confirmé à la Coupe du Monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touché au quadriceps, Karim Benzema a été contraint de quitter le groupe de l’équipe de France à la veille du début de la Coupe du monde au Qatar. Malgré les rumeurs concernant l’évolution positive de sa blessure, l’attaquant du Real Madrid ne retrouvera pas les Bleus pour la suite de la compétition. Un nouveau revers qui vient s’ajouter à l'histoire contrariée de KB9 en sélection.

Sacré au Ballon d’Or le 17 octobre dernier, Karim Benzema pensait conclure cette impressionnante année 2022 par la Coupe du monde, avec l’objectif d’aller chercher le trophée majeur qui lui manque avec l’équipe de France. « J’ai toujours de l’ambition. J’aimerais gagner la Coupe du monde avec l’équipe de France , déclarait le joueur du Real Madrid le soir de son couronnement. J’espère être dans le groupe au Qatar et tout faire pour gagner ce Mondial . » Vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions, Karim Benzema a porté son équipe avec ses 44 buts et 15 passes décisives au compteur, faisant de lui l’unique candidat logique à la victoire finale au Ballon d'Or et l’un des acteurs attendus du Mondial au Qatar, auquel il n’a finalement pas participé.

Benzema forfait au Mondial 2022, aucun retour en arrière possible

Alors que le doute planait sur son état avant le début de la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre) en raison de sa fatigue musculaire l’empêchant d’enchaîner les matches avec le Real Madrid, Karim Benzema a finalement été contraint de déclarer forfait après avoir été touché au quadriceps de la cuisse gauche à trois jours de l’entrée en lice des Bleus contre l’Australie (4-1). Un forfait officialisé par la FFF au soir du 19 novembre, scellant ainsi le sort de l’attaquant formé à l’OL, dont la durée de convalescence était estimée à trois semaines. « Ce soir, il faut que je pense à l'équipe, comme je l'ai toujours fait. Alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde », écrivait Benzema sur ses réseaux sociaux après ce coup de tonnerre.



Cependant, cela n’a pas empêché la presse espagnole de spéculer sur un retour inespéré au Qatar du joueur fêtant ses 35 ans le 19 décembre. Ce dernier se serait rétabli très vite et pourrait retrouver l’entraînement avec le Real Madrid avait le délai évoqué par la Fédération française de football, au point d’imaginer ainsi son retour dans le groupe bleu. Sur le papier, ce scénario est possible puisque celui-ci, non remplacé par Didier Deschamps, reste officiellement inscrit sur la liste auprès de la FIFA, ce qui, selon le règlement, lui permet de revenir en sélection. Néanmoins, la réalité est plus dramatique pour le Merengue , pas apte à reprendre la compétition. A la veille du troisième match de l’équipe de France contre la Tunisie, Deschamps a mis fin aux rumeurs : « Vous cherchez des trucs. Ce n'est pas quelque chose qui occupe mon esprit, vous connaissez la situation. J'ai échangé avec Karim après son départ, vous savez sa situation et les délais pour qu'il se rétablisse. Je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question , a assuré le sélectionneur tricolore . Je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien. » L’absence de l’international français, parti à l’île de la Réunion pour quelques jours de vacances, est donc actée et vient s’ajouter à la longue liste de mésaventures vécues par le joueur.

Titulaire à l’Euro 2008, Benzema privé du fiasco de 2010

Véritable légende du Real Madrid, avec notamment cinq Ligue des champions à son actif, Karim Benzema ne peut pas se vanter d’avoir le même statut en sélection. Malgré ses 97 caps avant l’ouverture du Mondial au Qatar, le natif de Lyon a connu une histoire tumultueuse avec l’équipe de France et passe à côté d’un destin en Coupe du monde avec cette blessure. Tout a commencé en 2010, lorsque Karim Benzema sort d’une première saison difficile avec la Casa Blanca et ne convainc pas Raymond Domenech pour l’édition sud-africaine, au même titre que Samir Nasri et Hatem Ben Arfa, ses autres compères de la génération 1987. « Le seul problème que j’ai eu avec Karim c’est qu’il ne jouait pas. J’avais d’autres solutions à ce moment-là et le débat ne se posait même pas, il était en retrait », justifiera quelques années plus tard Domenech dans France Football , alors qu’il en avait fait le titulaire des Bleus à l’Euro 2008. A cette époque, Karim Benzema ne fait déjà pas l’unanimité dans l’opinion publique, après notamment ses déclarations jugées « inadmissibles » par Raymond Domenech après une rencontre face à la Roumanie (1-1) en septembre 2009 : « J'étais tellement déçu (d'être remplaçant) que je n'avais pas forcément envie de jouer, de tout donner. » Finalement, l’attaquant échappera au fiasco de Knysna, quelques mois avant le début de l’affaire Zahia pour laquelle il sera relaxé en 2014.

2014, l’échec face à Neuer

Cette année-là, Karim Benzema peut enfin découvrir pour la première, et dernière fois, l’atmosphère d’un Mondial du côté du Brésil, au cours duquel il trouvera à trois reprises le chemin des filets sous les ordres de Didier Deschamps. Une aventure qui se terminera par un duel perdu face à Manuel Neuer lors du quart de finale contre l’Allemagne (0-1). Karim Benzema espère alors plus de réussite pour l’édition suivante en Russie, sans savoir qu'il effectue ses dernières apparitions sous le maillot bleu.

Le sacre de 2018 depuis le domicile de sa mère