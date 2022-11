Transferts - OM : Longoria a bien réalisé un énorme coup sur le mercato

Arthur Montagne

L’été dernier, l’OM avait lancé son mercato par le transfert d’Isaak Touré, arraché au Havre pour environ 7M€, bonus compris. Néanmoins, alors qu’il était présenté comme un grand crack, le jeune défenseur central a très peu joué depuis le début de saison. Mais pour le scout Kevin Nieto, il n’y a aucune inquiétude à avoir.

«On a vu son potentiel»

« On l'a surtout découvert lors de la deuxième partie de saison au Havre, et on a vu son potentiel. De par sa taille bien sûr, mais aussi pour ses qualités cognitives, dans le sens où il sait positionner son corps dans l'espace par rapport au ballon et aux adversaires », assure-t-il pour Le Phocéen avant de poursuivre

«Je n'ai pas été étonné qu'un club comme l'OM se positionne très vite»