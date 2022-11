Mercato - OM : Tudor réclame un transfert à 10M€ pour remplacer Gerson

Arthur Montagne

Alors que les discussions se poursuivent pour le transfert de Gerson, et qu'Amine Harit va manquer le reste de la saison à cause d'une blessure, l'OM s'active afin de trouver un nouveau milieu de terrain. Dans cette optique, Igor Tudor apprécierait grandement le profil de Miguel Crespo qui évolue à Fenerbahçe.

Cet hiver, l'une des priorités de l'OM sera de recruter un nouveau milieu de terrain. Et pour cause, entre la situation de Gerson, qui pourrait faire son retour à Flamengo, bien que les négociations se soient refroidies, et la grave blessure d'Amine Harit qui va rater la suite de la saison, Pablo Longoria cherchera à se renforcer dans ce secteur de jeu.

Miguel Crespo dans le viseur de l'OM ?

Dans cette optique, Igor Tudor aimerait voir débarquer Miguel Crespo (26 ans) selon les informations de Fotomaç . Natif de Lyon, ce milieu de terrain franco-portugais est sous contrat jusqu'en 2024 avec Fenerbahçe où il a disputé 20 rencontres depuis le début de saison. Le club stambouliote avait déboursé 1,5M€ en 2021 pour le recruter en provenance d'Estoril.

Un prix estimé à 10M€ ?

Mais le prix de Miguel Crespo a largement augmenté puisque, toujours d'après le média turc, Fenerbahçe réclamerait pas moins de 10M€ pour lâcher son milieu de terrain. Reste à savoir si l'OM sera en mesure de verser une telle indemnité de transfert.