Mercato - OM : Longoria s’en va en guerre pour un attaquant de Deschamps

Thomas Bourseau

Courtisé par Pablo Longoria dans le cadre d’une arrivée libre de tout contrat à l’OM l’été prochain, Marcus Thuram aurait à coeur d’aller au bout de son contrat au Borussia Monchengladbach avant de se lancer un nouveau défi. L’OM reçoit donc le feu, mais va se ruer dans une bataille sans merci pour l’international français.

Marcus Thuram (25 ans) commence à se faire une belle réputation sur le marché des transferts. Et sa présence avec l’Equipe de France à la Coupe du monde au Qatar pourrait faire grimper sa valeur marchande. De plus, son contrat court jusqu’en juin prochain avec le Borussia Monchengladbach et ne devrait pas être prolongé. Au point que selon divers médias, un transfert cet hiver serait privilégié par le Borussia Monchengladbach pour une somme avoisinant les 10M€.

Marcus Thuram veut aller au bout de son aventure en Allemagne

Président de l’OM, Pablo Longoria en pincerait pour Marcus Thuram. Cependant, d’après L’Equipe , bien que l’OM soit sur les rangs, le plan de Longoria serait de l’attirer que par le biais d’une arrivée libre de tout contrat l’été prochain. A moins qu’un concurrent ne lui grille la priorité. Un club membre du top 5 de Premier League serait bien emballé par l’idée de l’accueillir au mois de janvier en rachetant ses six derniers mois de contrat. Quoi qu’il advienne, la priorité de Thuram serait d’honorer son bail au Borussia Monchengladbach jusqu’à son terme.

Marcus Thuram a l’Europe à ses pieds