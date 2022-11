Transferts - OM : Longoria victime d’une énorme tromperie sur le mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur

Après être passé tout proche de boucler le transfert de Gerson en provenance de l’OM, Flamengo a finalement annoncé ces derniers jours qu’il se retirait du dossier puisque Pablo Longoria a fixé la barre trop haute sur le plan financier. Et pourtant, le club brésilien est peut-être en train de jouer un tour au président de l’OM dans ce dossier…

Alors qu’il était question il y a encore quelques jours d’un retour de Gerson vers Flamengo, lui qui n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor à l’OM, le club brésilien a finalement mis un terme aux négociations : « Nous avons fermé la porte ! Ce n'était pas possible ! C'est trop au-dessus de ce que nous pourrions payer. Je ne sais pas si c'était une stratégie de l'Olympique, mais pour le prix que nous l’avons vendu, nous ne l’achèterons pas », a indiqué le président de Flamengo sur ce dossier.

Longoria trop gourmand…

Il semblerait donc que Pablo Longoria se soit donc montré trop gourmand dans ses négociations avec l’écurie brésilienne pour boucler le transfert de Gerson, et le feuilleton semble donc terminé. Mais pas pour tout le monde…

Gros intox de Flamengo avec l’OM ?