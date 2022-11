Mercato - OM : Un plan B activé dans le feuilleton Gerson ?

La rédaction

Alors que la situation de Gerson est très discutée depuis de nombreuses semaines à l'OM, son transfert à Flamengo, son ancien club au Brésil, serait finalement annulé. Et il semblerait même que l'écurie brésilienne ait une autre piste dans le collimateur pour l'oublier...

Milieu de terrain de l'OM depuis l'année dernière, Gerson est apparu comme un solide élément l'an passé. Mais pour l'exercice 2022-2023, le Brésilien a complètement disparu des plans de jeu d'Igor Tudor, la faute à un comportement parfois déplacé. Son départ du club était donc acté, avant que Flamengo ne fasse marche arrière. La faute à un plan B activé.

Flamengo bloqué pour Gerson

Alors que Gerson semblait retourner à Flamengo, son club d'origine, l'OM réclamerait finalement une indemnité de transfert beaucoup trop importante, ce qui aurait freiné les ardeurs du club brésilien. Et c'est désormais un autre profil qui pourrait retenir l'attention de Flamengo sur le marché.

Mercato - OM : Flamengo met les choses au point pour le transfert de Gerson https://t.co/jbVwEuObPw pic.twitter.com/rwBbBZnw5s — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

Un plan B inattendu