Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre pour le transfert de Gerson ?

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ ces dernières semaines alors qu’il n’entre pas du tout dans les plans d’Igor Tudor à l’OM, Gerson était bien parti pour signer du côté de Flamengo. Le club brésilien a finalement annoncé la rupture des négociations dans ce dossier, et pourtant, la piste Gerson semble toujours d’actualité… Explications.

Élément majeur de l’OM la saison passée sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson (25 ans) vit une période beaucoup plus compliquée depuis la nomination d’Igor Tudor l’été dernier. L’entraîneur croate ne compte plus vraiment sur le milieu de terrain pour l’avenir du projet, et il est donc question d’un départ de Gerson durant le mercato de janvier. Et un retour au Brésil semblait même presque acté ces derniers jours pour le joueur de l’OM…

Mercato - OM : Le clan Gerson lâche une bombe sur son transfert https://t.co/pp2dIwiA9T pic.twitter.com/XNalfKUwKh — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

Flamengo voulait Gerson, l’opération a capoté

En effet, Gerson a pris la direction de son pays natal dans l’optique de boucler son retour du côté de Flamengo, là où l’OM l’avait recruté à l’été 2021. Un accord semblait même quasiment acté entre les deux clubs, surtout que Flamengo dispose encore d’une partie des droits à l’image de Gerson, ce qui facilitait le deal avec l’OM. Mais coup de tonnerre, ces derniers jours, l’écurie brésilienne a annoncé la fin des négociations : « Nous avons fermé la porte ! Ce n'était pas possible ! C'est trop au-dessus de ce que nous pourrions payer. Je ne sais pas si c'était une stratégie de l'Olympique, mais pour le prix que nous l’avons vendu, nous ne l’achèterons pas », a dernièrement confié Rodolfo Landim, le président de Flamengo.

Une stratégie mise en place ?