Mercato - PSG : Les vérités du clan Messi sur son avenir

Thibault Morlain

Ces dernières heures, ça s'est emballé à propos de l'avenir de Lionel Messi. Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde, le joueur du PSG est au coeur des rumeurs étant dans sa dernière année de contrat. Il a ainsi été annoncé qu'il rejoindrait l'Inter Miami la saison prochaine. Une bombe qui n'a pas manqué de faire réagir le clan Messi.

Le feuilleton Lionel Messi n'en finit plus d'enflammer le marché des transferts. En effet, le numéro 30 du PSG est en fin de contrat et pourrait donc partir libre. Une opportunité qui n'aurait pas échappé à l'Inter Miami, la franchise de Beckham. Ce dimanche, une bombe a ainsi été lâchée, The Times a annoncé que Messi rejoindrait la Floride la saison prochaine.

« Il n'a rien décidé pour son avenir »

Direction donc Miami pour Lionel Messi ? Pour Caught Offside , Fabrizio Romano a rapporté la réponse du clan de l'Argentin. « J'ai eu la chance de discuter avec des proches de Lionel Messi et le message a été très clair : il n'a rien décidé pour son avenir, il n'a aucun accord avec un club, aucune négociation n'est avancée », a assuré le journaliste.

« Rien n'arrivera avant 2023 »