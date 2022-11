Mercato - OM : La Coupe du monde va relancer un gros dossier de Longoria

Arthur Montagne

Buteur avec le Sénégal après son entrée en jeu contre le Qatar (3-1), Bamba Dieng confirme son retour en forme après un début de saison très compliqué. Une fois que la Coupe du monde sera terminée, la situation du jeune attaquant de l'OM pourrait encore évoluer.

Poussé au départ l'été dernier, Bamba Dieng aurait pu quitter l'OM dans les dernières heures du mercato, mais son transfert à l'OGC Nice a finalement capoté à cause d'un souci à la visite médicale. Résultat, il a d'abord était mis à l'écart par Igor Tudor avant de revenir dans la rotation compte tenu de performances de Luis Suarez notamment. Et ses prestations à la Coupe du monde pourraient encore relancer sa situation à l'OM comme l'explique le journaliste du Phocéen Karim Diouf.

Mercato - OM : La Coupe du monde peut tout changer pour Bamba Dieng https://t.co/wGDgUcHCje pic.twitter.com/3JAnVvkBe5 — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

Vers un retour en force de Dieng ?

« Je pense qu'il va remettre les deux attaquants vus contre le Qatar, Boulaye Dia et Famara Diedhiou, parce qu'ils ont aussi marqué et été décisifs. Aliou Cissé a aussi la satisfaction de se dire que Bamba, en rentrant en jeu, peut marquer. Donc, je pense qu'il va rester sur la même logique en comptant sur Bamba Dieng qui a marqué sur une seule occasion », assure-t-il au Phocéen . Une analyse qui confirme d'ailleurs les récents propos de Pablo Longoria.

«On est très contents avec Bamba Dieng»