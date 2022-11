Mercato - PSG : Révélations pour ce transfert à 100M€

À la recherche d'un nouvel attaquant de pointe cet hiver, Luis Campos aurait ciblé Victor Osimhen. Le conseiller football parisien voudrait le faire venir au PSG. Mais alors que le Napoli ne semble pas ouvert à un départ en janvier pour le Nigérian, Manchester United a l'air de plus en plus en difficulté dans ce dossier. Le prix de l'opération freinerait les Red Devils.

Après avoir recruté seulement Hugo Ekitike sur le plan offensif cet été, le PSG se chercherait un autre numéro 9 pour cet hiver. Dans cette optique, Luis Campos multiplierait les pistes sur le marché des transferts. Et il aurait notamment placé Victor Osimhen dans son viseur. L’attaquant de 23 ans fait des merveilles avec le Napoli cette saison (10 buts et 3 passes décisives en 14 matchs). Le Nigérian est sous contrat jusqu’en juin 2025. Et son club ne semble pas vouloir lui ouvrir la porte pour le mois de janvier.

News #Osimhen: As reported he‘s one of the top targets. But been told that #MUFC doesn’t want to pay a crazy price around €100m. Bosses say: He is ready for the Premier League! What they appreciate about him: Speed, physicality. He’s a finisher! Thuram is not hot. @SkySportDE 🇳🇬 pic.twitter.com/UTTfhx3AbH