Mercato : Annoncé de retour au PSG, Rabiot va exploser au Qatar

En fin de contrat, Adrien Rabiot doit prendre une grande décision concernant son avenir. Enfin décisif avec la Juventus, ce qui lui a ouvert les portes de l’équipe de France, le milieu de terrain est au centre d’un énorme débat. Son entourage souhaiterait en effet le voir retrouver le Paris Saint-Germain, son club voudrait le prolonger alors que Rabiot lui-même aurait un faible pour la Premier League.

Le talent d’Adrien Rabiot n’a jamais fait aucun doute, mais on ne peut pas vraiment dire qu’il a eu l’occasion de le montrer ces dernières années. Le Français est en effet passé d’un départ chaotique au PSG à une Juventus en perdition, avec le Covid-19 qui n’a rien arrangé. Seulement depuis quelques mois on semble enfin voir son véritable visage... mais ça pourrait bien ne pas durer longtemps.

Le clan Rabiot demande trop pour la Juve

Car son contrat se termine dans seulement quelques mois et la Juventus est face à un énorme obstacle. La Gazzetta dello Sport nous apprend que Véronique Rabiot, mère et agent du milieu de 27 ans, aurait formulé des demandes particulièrement élevées lors du dernier échange avec la Juventus. Son salaire serait de 7,5M€ par an, mais désormais on réclamerait pas moins de 10M€, ce qui semble être un montant inatteignable pour La Vieille Dame .

Un retour au PSG envisagé, mais...

C’est pour cela que la mère de Rabiot, aurait vraisemblablement commencé à activer d’autres pistes, notamment celle menant au PSG. Il faut dire qu’il serait un atout de taille pour son club formateur, qui de son côté n’aurait aucun mal à lui offrir un salaire de 10M€, ce qui reste moins qu’un Marquinhos ou même un Keylor Navas, qui ne joue pas.

Rabiot rêve de Chelsea