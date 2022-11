Mercato - OM : Longoria prépare un sale coup à Payet

Arnaud De Kanel

Plus en odeur de sainteté à l'OM depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc olympien, Dimitri Payet ne veut rien lâcher et prouver à son entraineur qu'il a encore sa place. Son temps de jeu pourrait être revu à la hausse à la reprise post-Mondial car Amine Harit ne sera plus là. Pour autant, Pablo Longoria cible un profil similaire sur le mercato.

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour Dimitri Payet. Retrouvé et essentiel à l'équipe de Jorge Sampaoli la saison passée, le Réunionnais est remplaçant depuis l'arrivée d'Igor Tudor. Payet garde un rôle important car il reste le capitaine de l'OM. Revanchard, il s'était montré très remuant face à l'AS Monaco juste avant la trêve, déposant une galette sur la tête de Sead Kolasinac en toute fin de match. Durant cette rencontre, Amine Harit a gravement été touché au genou et se dirige vers un forfait pour le reste de la saison selon beIN SPORTS . Une aubaine pour Dimitri Payet ? Pablo Longoria ne l'entend pas de cette oreille...

Longoria prépare déjà le remplaçant d'Harit

Pablo Longoria avait tenté de recruter une treizième recrue sur le gong durant le mercato estival. Le favori était Ruslan Malinovskyi. Face à l'impossibilité de le recruter, le président de l'OM avait bouclé le retour d'Amine Harit, gravement blessé depuis. Alors, L'Equipe rapporte que la volonté de recruter l'Ukrainien n'aurait pas quitter la tête de Longoria qui aimerait le faire venir cet hiver. Une mauvaise nouvelle pour Dimitri Payet qui devrait logiquement rester sur le banc suite à ce transfert. Néanmoins, le Réunionnais peut encore se mettre à rêver d'enchainer les rencontres car le dossier est très complexe.

L'OM a-t-il les moyens pour recruter Malinovskyi ?