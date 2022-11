Transferts - OM : Le mercato de Longoria torpillé par une vieille connaissance ?

Axel Cornic

Pour oublier la terrible blessure d’Amine Harit, qui sera out pour le reste de la saison, Pablo Longoria aurait coché le nom de Ruslan Malinovskyi. Le contrat de l’Ukraine se termine en juin prochain et vues ses relations tendues avec Gian Piero Gasperini, un départ semble être devenu inévitable. Le président de l’OM devra toutefois faire face à une ancienne connaissance...

Avec Dimitri Payet en net déclin et la longue absence d’Amine Harit, Igor Tudor se trouve démuni au poste de numéro 10. Ainsi, Pablo Longoria aurait décidé de réactiver une ancienne pise estivale de l’OM avec Ruslan Malinovskyi, qui devrait quitter l’Atalanta lors du prochain mercato hivernal.

Mercato - OM : Ça s'agite en coulisses pour ce transfert de Longoria https://t.co/PNK8hJo709 pic.twitter.com/KbTiRpD03K — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Ünder n’avait pas suffit cet été

Il y a quelques mois, Pablo Longoria semblait avoir déjà tenté sa chance, en proposant notamment un échange entre Ruslan Malinovskyi et Cengiz Ünder. Ce dernier était quelque peu réticent à quitter l’OM seulement un an après son arrivée et finalement l’international ukrainien est resté à l’Atalanta, où il a marqué un but en quatorze rencontres depuis le début de la saison.

Malinovskyi prolongé jusqu’en 2024 ?

Cette fois, les médias turcs envoient Ünder vers Galatasaray ou Besiktas, mais Longoria semble toujours intéressé par Malinovskyi ! La Gazzetta dello Sport nous apprend toutefois qu’une clause présente dans le contrat du joueur pourrait permettre à l’Atalanta de le prolonger automatiquement d’une année supplémentaire. Cela pourrait être un obstacle de taille pour l’OM, qui semble vouloir miser sur l’urgence de la fin du contrat de Malinovskyi.

Paratici veut doubler Longoria