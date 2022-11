Mercato - PSG : Campos déjà fixé pour ce transfert à 100M€ ?

En quête d’un attaquant après avoir échoué dans ce dossier l’été dernier, le PSG s’intéresserait à Victor Osimhen, un joueur que Luis Campos connaît très bien pour l’avoir fait venir au LOSC. Manchester United est également sur le coup. Toutefois, Naples ne serait pas prêt à le laisser partir cet hiver, pas même pour 100M€.

Même si le PSG a cherché à faire venir un attaquant l’été dernier, Luis Campos a échoué dans ce dossier. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir activé de nombreux dossiers. Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca ou encore Marcus Rashford, le PSG a tenté plusieurs coups mais hormis Hugo Ekitiké, personne n’est venu. Résultat, Luis Campos va de nouveau se pencher sur ce dossier.

Après l’avoir fait venir au LOSC, le conseiller sportif du PSG voudrait attirer Victor Osimhen au sein du club de la capitale. Etincelant avec Naples depuis le début de saison, l’international nigérian a la cote sur le marché des transferts, à tel point que Manchester United pense à en faire le remplaçant de Cristiano Ronaldo. Mais pour venir le déloger, le PSG va devoir s’accrocher puisque Naples sera difficile à convaincre.

X News #Osimhen: The 23 y/o striker is one of the top candidates to replace Ronaldo. Bosses convinced that he could improve #MUFC! Problem: Neapel doesn’t want to let him go in winter. Regardless of the 💶. United doesn‘t want to pay €100m! No negotiations yet. @SkySportDE 🇳🇬 pic.twitter.com/ckxOQuEFTB