Mercato - OM : L’OL vient mettre des bâtons dans les roues de Longoria

Axel Cornic

Sur les traces de Rick Karsdorp, Pablo Longoria a récemment reçu une excellente nouvelle avec la Juventus, qui aurait vraisemblablement passé son tour dans ce dossier. Mais le président de l’Olympique de Marseille pourrait voir un nouvel obstacle se dessiner, puisque l’AS Roma aurait récemment contacté le grand rival de l’Olympique Lyonnais.

Passé par l’ESTAC, Issa Kaboré a été prêté lors du dernier mercato par Manchester City, mais n’a pas vraiment convaincu avec l’OM. Ainsi, Pablo Longoria aurait l’intention de recruter une véritable doublure à Jonathan Clauss et comme souvent par le passé, il se serait tourné vers la Serie A et plus précisément l’AS Roma.

Mercato - OM : Un duel au sommet pour remplacer Harit ? https://t.co/KfISP93ukq pic.twitter.com/ARXfEw66UY — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Longoria veut miser sur Karsdorp

La presse italienne assure que le président de l’OM aurait été alerté par la situation de Rick Karsdorp, qui a été invité par José Mourinho à se trouver un nouveau club. Lié à la Roma jusqu’en 2025, le latéral droit songerait même à une rupture de contrat, afin de pouvoir tranquillement décider son avenir.

Il a séché la tournée au Japon de son équipe

Pour le moment, il serait reparti aux Pays-Bas, ratant d’ailleurs les entrainements, mais surtout le départ de l’AS Roma pour sa tournée au Japon. Il aurait d’ailleurs prétexté avoir des problèmes privés et traverser une dépression, pour ne pas se présenter auprès de son club. En attendant, Longoria aurait déjà activé son réseau, afin de tâter le terrain pour Karsdorp.

La Roma l’offre à l’OL pour Aouar