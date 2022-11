Mercato - OM : Longoria refuse un gros transfert, un plan B s'offre à lui

La rédaction

En grande difficulté à l'OM depuis de nombreuses semaines, Gerson était sur le point de quitter la France pour retourner jouer à Flamengo, son ancien club au Brésil. Mais après l'échec du dossier, Pablo Longoria a une autre piste pour enfin faire rentrer de l'argent dans les caisses du club.

Alors que le mercato estival de l'OM a été très agité, Pablo Longoria a eu du mal à vendre et les caisses du club sont un peu à plat. Mis à l'écart par Igor Tudor ces derniers mois, Gerson joue peu à Marseille et sa situation n'était pas sur le point de s'améliorer. Mais pour combler cet échec, un autre transfert pourrait être effectué dans les prochains mois, celui de Cengiz Ünder.

Un échec important

Alors qu'il avait pour objectif de renflouer les caisses de l'OM, Pablo Longoria semble finalement avoir fait capoter le transfert de Gerson, réclamant une indemnité trop importante. Le président de Flamengo a confirmé que le transfert ne devrait pas aboutir même si le milieu de terrain est déjà revenu dans son pays depuis deux semaines.

Un plan de secours pour Longoria

Toujours actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria pourrait réussir à finaliser un autre transfert dans quelques mois, celui de Cengiz Ünder. Le Turc n'est plus un titulaire indiscutable à l'OM cette année et il suscite l'intérêt de deux clubs turcs, Galatasaray et Besiktas. De quoi rassurer le président espagnol qui pourrait alors renflouer les caisses du club, Ünder étant estimé à une quizaine de millions d'euros à l'heure actuelle.

Galatasaray comme premier choix

Pour son potentiel transfert, Cengiz Ünder devrait plutôt se tourner vers Galatasaray pour le moment, puisque le club est très proche de la tête du championnat turc, à seulement deux points du leader. Besiktas, plus dans le dur, est seulement huitième et aura du mal à peser lourd dans la balance. L'international turc a pour l'instant un contrat jusqu'en 2025 avec l'OM.