Mercato - PSG : Mbappé au Real Madrid ? La réponse de Campos

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé faisait le choix de snober le Real Madrid pour prolonger le PSG. Mais alors qu'il est de nouveau question d'un transfert pour le natif de Bondy, l'option Merengue revient sur la table. Luis Campos a alors mis les choses au point à propos de Mbappé et du Real Madrid.

Le feuilleton Kylian Mbappé anime de nouveau le mercato. En effet, malgré la récente prolongation du numéro 7 du PSG, ce dernier souhaiterait déjà faire ses valises. La bombe a été lâchée dernièrement, Mbappé voudrait s'en aller et rien ne pourrait le faire changer d'avis visiblement. Forcément, les regards se sont rapidement tournés vers le Real Madrid.

De passage en conférence de presse au Celta Vigo, Luis Campos a dû répondre aux questions sur l'avenir de Kylian Mbappé et d'un avenir au Real Madrid. Le conseiller sportif du PSG a alors expliqué : « J'aime la Liga, mais ce n'est pas une décision de Luis Campos, c'est une décision de Mbappé. Je pense qu'il est très bien au PSG. Il a pris la décision de rester à Paris et le PSG peut profiter d'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Pour l'avenir, on ne sait pas ».

