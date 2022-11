Equipe de France : Mbappé a tout changé, voici son nouveau rôle au Qatar

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé a débuté son Mondial en fanfare. Avec 3 buts en 2 matchs, la vedette du PSG montre un visage bien différent de celui de l'Euro. Très marqué par l'élimination des Bleus contre la Suisse, Mbappé est arrivé au Qatar dans d'autres dispositions mentales. L'attaquant s'est métamorphosé pour le bien du groupe.

Après un Euro raté avec l'équipe de France, Kylian Mbappé avait à coeur de se racheter avec les Bleus au Mondial. L'attaquant du PSG le fait très bien car il a été décisif face à l'Australie et face au Danemark. Un renouveau qui fait du bien au groupe de Didier Deschamps qui en avait bien besoin. Mais s'il s'est retrouvé, c'est parce qu'il a tout changé.

Mbappé nouveau leader des Bleus

D'après Le Parisien , Kylian Mbappé a complètement changé son approche de la compétition. A l'Euro, il avait échoué et il ne voulait pas que cela se reproduise au Qatar. Alors, il s'est dit prêt à s'imposer comme leader des Bleus et assumer les responsabilités qui lui sont si chères. C'est pour cela qu'il accepte d'évoluer sur le côté gauche de l'attaque, éloigné du jeu et de la surface. Désormais, il prône avant tout le groupe et dialogue avec les plus jeunes.

Médiateur avec les jeunes