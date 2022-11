Équipe de France : Mbappé en mission au Qatar, son comportement interpelle

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Étincelant depuis le début de cette Coupe du monde, Kylian Mbappé est déjà le meilleur buteur de ce Mondial avec trois buts en deux matchs. Selon certains témoins, le comportement de l’attaquant du PSG laisserait clairement penser qu’il est en mission pour conserver le titre de l’équipe de France.

« Kylian, c'est un joueur hors norme. Il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions. Et au-delà de ses énormes qualités, il s'inscrit dans un collectif, il fait beaucoup d'efforts. Il s'est fixé cet objectif de la Coupe du monde et l'équipe de France aura besoin d'un très bon Kylian. C'est un leader ». Didier Deschamps l’a bien compris : avec Kylian Mbappé, il a l’un des meilleurs joueurs du monde en sa possession.

Meilleur buteur de cette Coupe du monde

Déjà buteur à trois reprises depuis le début de cette Coupe du monde, l’attaquant du PSG est bien parti pour réaliser une grande compétition, un an et demi après un Euro raté conclu par son tir au but manqué face à la Suisse.

Mbappé est en mission